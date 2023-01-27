Як Тищенко вилетів зі "Слуги народу": всі подробиці скандалу з поїздкою до Таїланду

Народний депутат Микола Тищенко потрапив у гучний скандал, у розпал війни поїхавши до Таїланду начебто на "зустріч з українською громадою". На хвилі народного обурення депутата виключили з парламентської фракції "Слуга народу", позбавивши посади заступника голови фракції. Разом з тим, Тищенко, який вже встиг "засвітитися" у багатьох скандалах, зберігає місце в Верховній Раді - до позбавлення депутатського мандату справа не дійшла.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про поїздку Миколи Тищенка.

Скандальне "відрядження"

Про закордонний вояж народного депутата стало відомо з повідомлення посольства України в королівстві Таїланд. Дипмісія на своєму сайті оприлюднила запрошення "на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд".

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Відбулося це на фоні рішення Ради національної безпеки та оборони запровадити жорсткий режим контролю за виїздом з країни для народних депутатів та чиновників. Згідно з рішенням РНБО від 23 січня, ці категорії осіб можуть їздити за кордон під час воєнного стану виключно в службові відрядження.

Тищенко наполягає, що поїхав у Таїланд по роботі - мовляв, у грудні фракції "Слуга народу" було поставлене завдання розвивати дружні взаємовідносини з країнами Азії та Африки.

"Наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую, всі мої зустрічі офіційні та задокументовані. Нагадую, що я є співголовою групи дружби із В'єтнамом", - заявив депутат.

У Мережу навіть потрапило фото однієї з зустрічей нардепа у Таїланді.

Микола Тищенко в Таїланді / Фото: Facebook/Михайло Ткач

Проте голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що не відряджав Тищенка за кордон.

"Розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував", - наголосив Стефанчук.

Як відреагували Зеленський і "слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців 26 січня наголосив, що будь-який виїзд за кордон державних посадовців повинен відбуватися згідно з відповідним рішенням РНБО.

"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили", - заявив Зеленський.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висловив обурення, що "не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни".

Арахамія ініціював звільнення Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга народу", а також його виключення зі складу фракції і партії.

Арахамію підтримали колеги по фракції і ухвалили рішення виключити Тищенка.

Водночас у Мережу потрапили фрагменти листування Тищенка з однопартійцями, де нардеп, підписаний як "Тренер", стверджує, що керівництво фракції знало про його поїздку. Він наполягає, що поїхав "титанічно" працювати, а не відпочивати на морі, і наголошує, що перебуває в Таїланді проїздом і без сім'ї.

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

В яких ще скандалах "відзначився" Тищенко

Микола Тищенко за свою депутатську каденцію неодноразово фігурував у різних скандальних історіях.

На початку епідемії коронавірусу київський ресторан "Велюр", що належить Тищенку, не припиняв роботу навіть тоді, коли інші заклади громадського харчування зачинялися через карантин. Журналісти неодноразово помічали, як "Велюр" відвідують політики та інші відомі особи. У відповідь Тищенко заявив, що в його ресторані проходять особисті зустрічі: "Це своєрідний такий штаб, але ресторан не працює для відвідувачів".

У квітні 2021 року, в період суворого карантину, нардеп влаштував вечірку у київському готелі на честь дня народження своєї дружини. За інформацією ЗМІ, нардеп, окрім порушення правил карантину, влаштував для гостей масштабний феєрверк, які в столиці заборонені. Тищенко виправдовувався тим, що святкування нібито проходило не в ресторані, а в готельних номерах, тож юридично нічого не було порушено.

Після початку повномасштабної війни з Росією Микола Тищенко вже був помічений у закордонній поїздці. Українська співачка TAYANNA в червні 2022 року взяла участь у благодійній вечері у столиці Чехїі Празі, де проводився збір коштів для ЗСУ. Співачка показала фото з заходу, на якому присутній і Тищенко. Користувачі соцмереж у коментарях обурилися, чому нардеп за кордоном, коли в Україні війна. Проте великого розголосу ця історія не отримала.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Крім того, народний обранець відомий звичкою плутати свята. У День Української Державності, 28 липня, Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. Невдовзі депутат зрозумів помилку, видалив допис і привітав українців вже із Днем Хрещення Русі та з Днем Української Державності.

А на Різдво депутат привітав українців з Великоднем - оприлюднив у соцмережах вірш, який завершувався словами: "Христос воскресе!".

У липні 2022 року Тищенко був достроково знятий з посади голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу". В політсилі пояснили це рішення тим, що партія не повинна асоціюватися "із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками".

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