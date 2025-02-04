Як Трамп може натиснути на Путіна: пояснення Клімкіна

У нового очільника США бажання зупинити Путіна є більш виразним, ніж у попередньої адміністрації.

Російський режим намагається знищити Україну в сенсі її ідентичності, державності і так далі. Питання полягає в тому, чи змусить Захід росіян змінити цю стратегію на не військову, хоча б на певний час, чи цього не відбудеться. Важелі для цього у Вашингтона, звичайно, є. Чи він готовий їх застосувати, на відміну від попередньо адміністрації? Питання відкрите.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав ексголова МЗС України Павло Клімкін.

Фахівець пояснив, що важелі стосуються передовсім цін на критичні енергоносії та їхній доступ на деякі ринки.

"Це як кров для Росії. Немає нафти – немає як функціонувати", – стверджує дипломат.

Трамп говоритиме не лише про Україну

Йдеться і про стратегічну стабільність, присутність у різних регіонах тощо.

"Коли Трамп буде розмовляти з Путіним, справа не буде стосуватися лише України. Там буде достатньо багато питань. Вони як в пасьянсі будуть перекладатися. В цьому є певна небезпека для нас", – говорить Клімкін.

Важливим є те, яким чином Трамп бачить наше майбутнє: чи певним буфером для Путіна, чи з розумінням західних гарантій. За цією логікою і відбуватимуться ці переговори – насамперед між Трампом і Путіним.

"Путін і надалі намагатиметься тролити Європу, буцімто вона послідує в американському фарватері... Що він і робить зараз. А з нами Путін взагалі не хоче говорити. Він вважає, що американці мають нам навязати потім ці домовленості. Вони, звичайно, мають іншу логіку. Але процес відбуватиметься на рівні Вашингтон-Кремль із залученням ключових країн Євросоюзу", – завершив колишній міністр закордонних справ.Клімкін.

Раніше президент США Дональд Трамп вкотре заявив: якби він залишався у президентському кріслі, агресорка Росія не розпочала б війну в Україні.

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