Як Туреччина може впливати на Росію: український посол розповів про відносини між державами

Туреччина може впливати на Росію через комплекс двосторонніх відносин в різних сферах. Це, зокрема, може сприяти створенню безпечніших умов для судноплавства у Чорному морі.

Таку думку посол України в Туреччині Василь Боднар висловив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Як заявив Боднар, в інтересах Туреччини – відновити пряме сполучення міжнародними водами, оскільки це безпосередньо впливає на роботу турецьких компаній та на економіку країни. Також актуальним є створення безпечніших умов для судноплавства в Чорному морі.

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"Звичайно, ці підходи не суперечать нашому баченню. Свого часу були навіть переговори про можливість укладення окремої угоди про безпеку судноплавства. На сьогодні ми ведемо мову про вирішення цього питання в рамках пункту 2 Формули миру президента Зеленського. І зараз також над цим працюємо, щоб це питання було одним із ключових в плані дій по забезпеченню продовольчої безпеки, як однієї зі складових елементів досягнення повноцінного і справедливого миру в Україні", – розповів посол.

Він зауважив, що для турецької сторони це, звичайно, елемент впливу на Росію. Дипломат звернув увагу на весь комплекс двосторонніх відносин між Анкарою та Москвою. Звичайно, не все може задовольняти Україну, але в Туреччини є свої інтереси і вона їх реалізує.

"Тому чим може впливати Туреччина на РФ? Насамперед, це питання взаємодії в сфері енергетики. На сьогодні Туреччина в регіоні є одним із найбільших покупців російських енергоносіїв, зокрема газу і нафти. Відповідно, таким чином формується можливість впливати один на одного", – повідомив Боднар.

Другим важелем впливу на РФ він назвав атомну енергетику, оскільки "Росатом" нині будує в Туреччині першу та поки що єдину атомну електростанцію.

"Звичайно, це елемент взаємного впливу. Дехто з експертів вважає, що це росіяни посилюють свій вплив. У турецьких урядовців трошки інша думка, оскільки більшість електроенергії виробляється з газу, який також постачається з Росії. Тому тут вони вважають, що це є збалансований підхід для того, щоб задовольнити потреби зростаючої індустрії в Туреччині таким чином, не збільшуючи нібито залежність від російських енергоджерел", – пояснив український посол.

Третім важелем впливу Анкари на Москву він назвав туризм, оскільки щороку мільйони туристів з Росії прибувають до південних регіонів Туреччини. Це становить значний заробіток для місцевого населення. Відповідно, регулюючи туристичні потоки, створюється певна взаємозалежність у цій сфері.

"Відіграють свою роль і торгівля, і транспорт, і транзит з третіх країн. Ті речі, які також впливають на обсяги, на кількість товарів, і на те, що перевозиться через територію Туреччини, чи що постачається. Тут актуально постає питання санкцій. Як ви знаєте, Туреччина не приєдналася до санкцій Європейського Союзу чи Сполучених Штатів. Водночас Анкара докладає зусиль для уникнення обходу санкцій через територію Туреччини, співпрацює напряму з нами та західними партнерами. Ми очікуємо, що всі порушені питання будуть вирішені турецькою стороною", – розповів Боднар.

До слова, гендиректор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк заявив, що його держава прагне якомога швидшого завершення війни в Україні з дотриманням "легітимних і законних інтересів народу цієї країни" та "збалансованим результатом".

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