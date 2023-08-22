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Як Україна долає наслідки теракту на Каховській ГЕС: Шмигаль заявив про важливі результати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Як Україна долає наслідки теракту на Каховській ГЕС: Шмигаль заявив про важливі результати

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Уряд виділяє додаткових 7 млрд грн для продовження прокладання трьох ланок водогонів завдовжки понад 144 км.

Україна вже має важливі результати у подоланні наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, зокрема запрацювала перша нитка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве".

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на за сіданні уряду 22 серпня.

"Паралельно з модернізацією нашої країни продовжуємо її швидку відбудову. Зокрема, долаємо наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Маємо важливі результати", – заявив Шмигаль.

Він уточнив, що розпочала роботу перша нитка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве", яка забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу. За словами прем’єра, роботи на цій нитці водогону були виконані у рекордні терміни – за 76 днів після теракту на ГЕС.

Шмигаль також повідомив, що Кабмін першочергово виділив 1,5 млрд грн на прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км. А 22 серпня уряд ухвалює рішення про виділення додаткових 7 млрд грн для продовження робіт.

"Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Там зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі, а з машинної зали витекло 150 т мастила.

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Дата публікації
Перегляди
787
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