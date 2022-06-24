Як Україні вдалося переконати скептиків в ЄС надати нам статус кандидата

На саміті 23 червня у Брюсселі ЄС ухвалив історичне рішення надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. "За" проголосували всі без виключення лідери 27-ми країн-членів ЄС.

Однак впевненості в успішному голосуванні не було аж до останніх днів. У таборі так званих скептиків були Нідерланди, Данія, Швеція, Франція та Німеччина.

Як нам вдалося переконати скептиків? У коментарі ТСН.ua розповіла директорка Центру “Нова Європа” Альона Гетьманчук.

За її словами, тут спрацювали кілька моментів.

По-перше, це правильна комунікація в останній місяць з боку України, що ми не будемо наступного дня після кандидатства вимагати членства, а готові до неформальних кроків назустріч для кандидатства, а саме: ухвалення Стамбульської конвенції і формальних передумов у сфері реформ для відкриття переговорів.

“А з іншого боку - публічне неприйняття статусу потенційного кандидата, який розглядали як оптимальне рішення на червень в окремих столицях ЄС. Це допомогло знайти формулу з постумовами і зняти застереження тих країн (Нідерландів, Данії та Німеччини), які вважали, що Україна не готова до кандидатства в плані реформ і виступали за певний підготовчий етап до цього кроку. Знайдене рішення з реформами для наступного кроку дозволило Україні отримати статус, а країнам скептикам зберегти обличчя” - розповідає Альона Гетьманчук.

По-друге, це особиста позиція окремих європейських лідерів.

Передусім, за словами Гетьманчук, президента Франції Макрона, на позицію якого найбільше рівнявся канцлер Німеччини Шольц. А вже на Шольца, у свою чергу, ще низка європейських лідерів. Тому в цьому сенсі відбувся правильний доміно-ефект. Ніхто не хотів бути країною, яка заблокує кандидатство для України, але дехто сподівався, що інші вагомі країни-члени заблокують, а вони просто приєднаються.

По-третє, це рекордно високий рівень підтримки України, солідарності з нею та симпатії до неї в європейських країнах.

"Статус кандидата теж мав публічну підтримку в ключових краінах, що підтвердило соцопитування на замовлення Центру "Нова Європа" щодо неповторення шляху Туреччини, то тут важливо врахувати уроки як Туреччини, так і балканських країн і розуміючи, що членство не відбудеться в найближчій перспективі, доцільно було б розбити процес приєднання на етапи - спочатку приєднання до спільного ринку, чотирьох свобод і потім вже членство. Це дасть можливість постійно рухатись вперед”, - зазначила Альона Гетьманчук.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Історичне відео: як Україна отримала статус кандидата в Євросоюз

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