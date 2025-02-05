Як Україні вдалося зберегти підтримку США після приходу Трампа – Bloomberg

Як пише видання, стратегія "ресурси в обмін на допомогу” зацікавила адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Україна обрала стратегію залучення військової допомоги США через пропозицію природних ресурсів, що стало ключовим фактором у збереженні підтримки з боку адміністрації Дональда Трампа.

У ситуації, коли Київ стикається з серйозними викликами, така тактика виглядає виправданою, пише Bloomberg.

За даними видання, концепція обміну ресурсів на підтримку була включена до так званого "плану перемоги" ще восени 2024 року. Це рішення ухвалили з урахуванням політики Трампа, який розглядає міжнародні відносини з погляду бізнес-угод.

При цьому, як зазначає Bloomberg, Трамп, схоже, до кінця не розуміє, які саме ресурси йому пропонують.

По-перше, він вважає, що Україна багата рідкоземельними металами, хоча фактично мова йде про літій, марганець, титан і уран, які є більш поширеними.

По-друге, видобуток того ж літію в Україні ще не розпочався – родовища потрібно розробляти з нуля.

По-третє, значна частина покладів корисних копалин розташована в районах бойових дій або на окупованих територіях.

"Зеленський зіграв максимально вигідно за тих обставин, у яких опинилася Україна. Проблема в тому, що якби Європа серйозно відновила свою обороноздатність, Києву не довелося б виставляти свої ресурси на продаж, щоб повернути США до підтримки", – йдеться в матеріалі Bloomberg.

Остаточний формат угоди “ресурси в обмін на допомогу” поки залишається незрозумілим, однак у виданні зазначають, що це той компроміс, який Україна змушена прийняти, щоб зберегти військову підтримку США.

Нагадаємо, рідкоземельні ресурси для США стали однією зі складових пропозицій України. Президент Дональд Трамп запропонував Україні угоду: доступ Америки до рідкоземельних ресурсів в обмін на подальшу військову та економічну допомогу. Це збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин з його адміністрацією.