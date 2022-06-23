Як в Ізраїлі: Зеленський розповів про можливі зміни призову після війни

Як в Ізраїлі: Зеленський розповів про можливі зміни призову після війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією змушує змінити правила призову в Україні. В майбутньому це можу торкнутися юнаків, які планують вступати до закладів вищої освіти.

За словами глави держави, сьогоднішня війна змусила сотні тисяч людей не лише взяти до рук зброю, але й навчитися користуватися нею.

Про це Зеленський сказав під час звернення до студентів Ізраїлю.

За його словами, модель призову, як в Ізраїлі, сьогодні розглядається в Україні в межах безпекових реформ. Цю ідею обговорюватимуть з громадськістю, запевнив президент.

Також читайте У Міноборони повідомили, скільки триватиме мобілізація в Україні

"Те, що наші люди будуть знати, як воювати, те, що більшість з них це знають, після того, як з'явилась територіальна оборона, велика кількість людей, вже рахується у сотнях тисяч, вони захищали нашу державу спочатку голіруч, а потім вже зі зброєю в руках, говорить про те, що, як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так вже не буде, і підхід буде змінений і для студентства тощо", – розповів Зеленський.

Зауважимо, що в Ізраїлі більшість майбутніх студентів призиваються на службу до армії або ж проходять альтернативну службу. Середній вік студента-першокурсника там становить близько 23 років.

доповнюється...