Як в "Піратах Карибського моря": у кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт (фото)

На Банковій оновили інтер'єр.

В Офісі президента оновили інтер'єр, прибравши з робочого місця всю пишність, що зробило його більш скромним. Кабінет президента прикрашають лише штучні тропічні рослини, що нагадує на декорації до пригодницьких фільмів.

Світлини оновленого оформлення Офісу зробив у опублікував фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький.

Так, Зеленський вже поспілкувався з представниками західних ЗМІ в новому робочому кабінеті. У приміщенні тепер відсутні картини, квіти й інші прикраси та аксесуари, як це було за попередників Зеленського.

"Тепер коридори Офісу президента прикрашають картини, як і в дорогих готелях. Щоразу, розглядаючи кабінети українських чиновників, я із заздрістю згадував офіси ізраїльських міністрів, схожі на збірні фінські будиночки, де не було нічого зайвого, нічого схожого на розкіш", - написав Лукацький.

На опублікованих ним світлинах видно, що стіни в новому кабінеті президента зроблені з бетону і прикрашені штучною папороттю, поруч стоїть два крісла. А позаду робочого місця Зеленського на стіні висить неоновий напис "Центр Дії Президента". Прикрашають його кабінет хіба що український герб і прапор.

Також читайте Президент Зеленський розповів, про що мріє після роботи та чого просить у молитві до Господа

"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря". Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали на президента, мені увесь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський заперечив можливість свого переїзду до Офісу на Банковій, бо це, з його слів, може призвести до негативної реакції суспільства.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання