Як в Росії відреагували на пропозицію перемирʼя: експерти ISW проаналізували перші заяви

Пропозицію про 30-денне припинення вогню російські праворадикали вважають неприйнятною, проте підконтрольні державі ЗМІ пишуть, що "Росія повинна діяти помірковано".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Сполучені Штати та Україна під час зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) домовилися 11 березня про 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це включатиме припинення бойових дій по всій лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та удари безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі і почнеться, як тільки Росія погодиться.

Голова Держдепу США Марко Рубіо заявив, що Москві слід погоджуватися на пропозицію "якомога швидше".

Аналітики пишуть, що російські радикальні угруповання та частина чиновників висловилися категорично проти припинення вогню. Російські блогери пишуть у стилі стандартної кремлівської пропаганди, що нібито США і Україна "відмовляться" від миру "за першої ж нагоди", а війна в Україні є "екзистенціальною для Росії". Також вони кажуть, що припинення вогню буде "чистою зрадою і саботажем".

У Держдумі заявили, що 30-денне припинення вогню, оскільки це дозволить Україні переозброїтися і перегрупуватися, тому Росія не повинна на нього погоджуватися.

"Кремль офіційно не відреагував на пропозицію про припинення вогню, а російські державні ЗМІ намагаються представити попередні офіційні заяви Росії про двосторонні американо-російські переговори як відповідь на пропозицію про припинення вогню", - йдеться у звіті.

Також російські державні канали розповсюдили заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка вдень, 11 березня, заявила, шо у Москві не виключають можливі контакти з представниками США протягом наступних кількох днів.

Член Комітету з безпеки Державної Думи Росії Михайло Шеремет заявив перед оприлюдненням спільної заяви, що Росія зацікавлена у врегулюванні в Україні, але не дозволить себе обдурити, а російські державні ЗМІ лише посилили заяву Шеремета після пропозиції про припинення вогню.

"Російські державні ЗМІ, ймовірно, намагаються показати реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії, доки офіційні особи Кремля не зроблять публічних заяв і не створять підґрунтя для ширшого висвітлення цієї пропозиції в російських засобах масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що журналіст Віталій Портников заявив, що президент США Дональд Трамп повинен буде озброювати Україну, якщо РФ не піде на припинення вогню.

Ми раніше інформували, що радник президента США Майк Волтц заявив про важливий перший крок у переговорах з Україною.

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