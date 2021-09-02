Як відбувалася зустріч Зеленського та Байдена: яскраві моменти у фото

Переговори тривали дві години замість запланованої однієї
У столиці США Вашингтоні в середу, 1 вересня, відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.
Політики вперше зустрілися особисто, а захід тривав дві години замість запланованої у графіку однієї години.
Пропонуємо ознайомитися з фотографіями цієї важливої для української держави події.
Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.
До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.
Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".