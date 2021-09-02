Як відбувалася зустріч Зеленського та Байдена: яскраві моменти у фото

Як відбувалася зустріч Зеленського та Байдена: яскраві моменти у фото

Переговори тривали дві години замість запланованої однієї

У столиці США Вашингтоні в середу, 1 вересня, відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.

Політики вперше зустрілися особисто, а захід тривав дві години замість запланованої у графіку однієї години.

Пропонуємо ознайомитися з фотографіями цієї важливої для української держави події.

Зустріч Зеленського і Байдена (13 фото)

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

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Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

Зустріч Зеленського і Байдена: на сайті Офісу президента з`явилася спільна заява України і США

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