Як відбувається підготовка "Майдану-3": військовий перерахував “перші дзвіночки”

Заворушення всередині України допоможуть ворогові боротися на фронті і стануть аргументом для Кремля перед західними партнерами нашої держави.

Нездатність російської армії досягнути серйозних результатів на фронті, а також неспроможність Москви перемогти Україну дипломатично змушує Кремль намагатися дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, перерахувавши “перші дзвіночки”, які свідчать про такі наміри.

“Спершу нардеп Ар'єв заявляє про те, що Залужного звільнено указом президента Зеленського за поданням міністра оборони Умерова. Зеленський, Умеров, Залужний ні сном, ні духом про це не чули. Проте пішов рух. Потрібні люди розігнали, корисні ідіоти підключилися, як завжди. Про скандал з Фаріон усі знають: теж накидала на військових, спробувала розколоти країну, розколоти Збройні сили України за мовною ознакою”, - згадав найбільш гучні скандали військовий.

Окрім того, Кирило Сазонов відзначив дивну “вимогу” від нардепки Мар’яни Безуглої запровадити “сухий закон” в армії, який насправді існує від початку вторгнення Росії, а також поширення чуток про те, що нібито міністр оборони готує звільнення трьох командувачів, серед яких Тарнавський та Наєв. Ці плітки, за його словами, підхопили “корисні ідіоти”, які говорять про “підкоп” під Залужного, який “дратує політичну владу”.

“Загалом усе це ланки одного ланцюга – дестабілізації України. Росія не може дати серйозних результатів на фронті, Росія не може перемогти нас дипломатично. Розхитати ситуацію зсередини, викликати якийсь “кіпіш” усередині України – єдиний добрий варіант. Якщо ми зчепимося один з одним, по-перше, з нами легше боротиметься, по-друге, можна буде одразу показати західним союзникам, мовляв, дивіться, що відбувається в Україні”, - пояснив Кирило Сазонов.

Однак, він вважає, що проєкт Кремля не спрацює, бо “штучний Майдан за рублі не злітає”.

“Коли Росія намагається зробити у нас Майдан, у них завжди виходить Антимайдан, така у тих удача…Тож не піддаємося на інформаційні провокації, зберігаємо холодну голову”, - закликає військовий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни.

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