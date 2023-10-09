Як вплине війна в Ізраїлі на підтримку України з боку ЄС: у Єврокомісії зробили заяву

Увага Євросоюзу не буде перефокусована від України, запевнили у зовнішньополітичній службі ЄС.
Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини не вплине на підтримку України з боку Євросоюзу у війні проти Росії.
Про це заявив речник Європейської Комісії Ерік Мамер на брифінгу 9 жовтня.
Представник Єврокомісії такими словами відповів на запитання, як ситуація на Близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС:
"Ніщо і в жодному разі не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву", – запевнив Мамер.
"Якщо ви послухаєте промову президентки (Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – ред.) у Бордо в суботу – вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії", – додав речник ЄК.
Чи говоритимуть у ЄС про зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі
Водночас речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано відповів, чи стане темою екстреної зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу 10 жовтня можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі та можливі спроби Росії використати цю ситуацію.
"Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустріч… – обговорити, що трапилося (в Ізраїлі – ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті", – заявив Стано.
Чи використає Росія ситуацію у міжнародній сфері
"Незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", – запевнив речник зовнішньополітичної служби ЄС.
Зауважимо, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, напад палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом країн Заходу на Україні.
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