Як Європі позбутися залежності від США у сфері розвідки та безпеки: ЄС має план

Брюссель вивчає можливість створення нової супутникової мережі для отримання розвідданих у сфері безпеки, після того, як дії президента США Дональда Трампа змусили Європу засумніватися, чи Америка й надалі братиме активну участь у європейській обороні.

Про це пише Financial Times.

Коли Трамп припинив обмін розвідданими з Україною, Європа гостро відчула свою залежність від США. Тому тепер Євросоюз хоче отримати незалежну альтернативу американським можливостям у сфері супутникової розвідки.

"З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових можливостей для покращення підтримки геопросторової розвідки з метою безпеки", – пояснив виданню єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс, додавши, що обговорення з цього питання тільки розпочалися.

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення погроз, таких як переміщення військ противника, а також для координації воєнних дій та доповнення інших програм, які використовуються для навігації та спостереження за Землею.

Визнавши, що проект буде дорогим та тривалим, Кубілюс сказав, що обговорюватиметься "тимчасовий комерційний підхід".

"Ми хочемо створити конкретну [супутникову – ред.] систему як урядову службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології та високу доступність даних", — уточнив єврокомісар.

Він додав, що нова система складатиметься з десятків супутників і працюватиме на низькій навколоземній орбіті. Використання нових розробок дозволить відстежувати цілі з оновленнями кожні 30 хвилин.

Окрім того, очікується, що вже наступного тижня ЄС запустить свій оборонний план, який, серед іншого, передбачає бюджет на спільну закупівлю зброї та можливість кредитування країн-членів. На думку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, кошти потрібно пріоритетно спрямовувати на європейську продукцію. Кубилюс не виключив, що в новому європейському оборонному плані може взяти участь і Великобританія.

За словами єврокомісара, план дозволить розвивати стратегічні галузі, в яких Європа надто залежить від США, насамперед – це авіація та ППО.

"Ми голі! Чи розвиватимемо ми протиповітряну оборону кожної країни окремо чи колективно? Я вважаю, що краще мати спільну систему для координації та покриття всієї території", – наголосив Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, країни Євросоюзу не збираються виконувати вимогу РФ щодо припинення постачання зброї Україні під час 30-денного припинення вогню. Дипломати в Брюсселі на умовах анонімності кажуть, що ЄС постачатиме зброю Києву навіть за потенційного припинення вогню.

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