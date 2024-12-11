Як закінчиться війна, буде вирішуватися у Вашингтоні і Пекіні — Портников

У війні, яка триває в Україні, програє та сторона, яка отримуватиме меншу допомогу.

Якщо Захід буде зменшувати допомогу Україні, війна закінчиться капітуляцією для нашої країни. Для встановлення миру через силу потрібен тиск на Китай, який досі підтримує державу-агресорку.

Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников.

Журналіст зазначив, що без допомоги США та Європи українська держава вже б не існувала два роки: більша частина її території була б окупована, а в Києві був би маріонетковий уряд. Однак, за його словами, те саме стосується Росії, яка залежить від підтримки Китаю, від ракет і солдатів з Північної Кореї та військової допомоги Ірану.

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“Програє той, у кого буде менша допомога. Буде менша допомога в України — Україна стане частиною Російської Федерації... Не буде допомоги у Росії — вона змушена буде припинити наступ і домовлятися про заморожування конфлікту принаймні на лінії зіткнення”, — наголосив Портников.

Журналіст вважає, що після зменшення допомоги Заходу мирні перемовини стануть непотрібними, оскільки відбудеться капітуляція України.

“Якщо переможе ідея, що потрібен “мир через силу”, через тиск на Китай, через ембарго на нафту з Росії, через витіснення Росії зі світових ринків, через санкції для китайських фірм, які допомагають Росії обходити санкції, через удари по Ірану — тоді війна закінчиться на нашу користь. Це не буде вирішуватися в Києві та Москві, а буде вирішуватися у Вашингтоні і Пекіні”, — стверджує Віталій Портников.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников не має підстав вважати, що війна в Україні може завершитися у січні 2025 року.

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