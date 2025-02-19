Як змінилось ставлення українців до Зеленського: результати соцопитування

За останні два місяці баланс довіри-недовіри до Зеленського покращився на 7 пунктів.

Довіра до президента України Володимира Зеленського в Україні зростає – більше половини громадян підтримують президента. Тим часом Дональд Трамп раніше ставив під сумнів його популярність.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Результати соціологічного опитування, проведеного в лютому 2025 року, свідчать, що довіра до президента України Володимира Зеленського зросла. Якщо в грудні 2024 року його підтримували 52% громадян, а 39% ставилися скептично, то на початку 2025 року рівень довіри піднявся до 57%, а рівень недовіри знизився до 37%. Баланс довіри-недовіри наразі становить +20%, що на 7 пунктів вище, ніж два місяці тому.

За словами соціолога Антона Грушецького, президент Зеленський має високий рівень довіри серед українців, що підтверджує його легітимність.

Дослідження КМІС, проведене на початку лютого 2025 року, охопило 1000 респондентів, серед яких не було жителів окупованих територій, хоча частина опитаних – це внутрішньо переміщені особи. Крім того, у вибірку не включали українців, які залишили країну після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що у грудневому 2024 року опитуванні КМІС українці розповіли, скільки ще готові терпіти тягар війни.

Читайте також: