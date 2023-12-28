Як змінився рівень довіри до Зеленського під час війни - опитування

Президент зберігає переважну довіру серед української громадськості.
Кількість українців, які довіряють центральній владі та телемарафону "Єдині новини", істотно зменшилася.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
За результатами опитування, у випадку Володимира Зеленського спостерігається низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості.
Так, наразі 62% довіряють президенту, а не довіряють – 18%.
Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє у Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському - телемарафону довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%).
Нагадаємо, українці відповіли, кому більше не вірять – Безугла, Арестович чи Порошенко.
Читайте провідні новини дня: