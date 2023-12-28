Як змінився рівень довіри до Зеленського під час війни - опитування

Кількість українців, які довіряють центральній владі та телемарафону "Єдині новини", істотно зменшилася.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За результатами опитування, у випадку Володимира Зеленського спостерігається низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості.

Так, наразі 62% довіряють президенту, а не довіряють – 18%.

Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє у Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському - телемарафону довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%).

Нагадаємо, українці відповіли, кому більше не вірять – Безугла, Арестович чи Порошенко.

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