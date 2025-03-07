Як зріс рейтинг Зеленського після сварки з Трампом - цифри КМІС

Рівень довіри до президента зріс на тлі загострення з адміністрацією президенат США.

Рейтинг президента Володимира Зеленського зріс до 68%. Після словесної суперечки з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті він збільшився на 10 процентних пунктів.

Такі дані оприлюднив КМІС.

За інформацією КМІС станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України та США, Зеленському довіряли 57% українців, не довіряли – 37%.

Баланс довіри-недовіри складав 20%. Далі, у період 14 лютого — 4 березня рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращав до 38%.

Водночас в період 14 лютого – 4 березня відбулося багато резонансних подій, зокрема – емоційна зустріч у Білому домі 28 лютого 2025 року. Вже в період 14-28 лютого 2025 року довіра стала вищою, ніж 4-9 лютого 2025 року, а на період 1-4 березня 2025 року довіра до Зеленського зросла до 68%.

Недовіра у період 1-4 березня 2025 року становила 27%. Баланс довіри-недовіри на період 1-4 березня 2025 року становив 41%.

Нагадаємо, 28 лютого лідери України та США зустрілися в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч закінчилася гучною суперечкою. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити Трампа за інцидент. На думку Рубіо, Зеленський "перетворив переговори на фіаско".

Згодом стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа припинила всю військову підтримку України, включно з обміном розвідувальними даними і навчанням українських військових.

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