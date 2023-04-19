Яка мета візиту Путіна на окуповані території: в ISW заявили про пошук цапів-відбувайлів і не тільки

Російська влада може готувати свій інформаційний простір або до воєнних невдач, або до відсічі загрози контрнаступу ЗСУ.

Візит президента Росії Володимира Путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини мав кілька цілей, одна з яких – зобразити з себе військового лідера на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться в новому огляді аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Автори матеріалу звернули увагу на візит президента України Володимира Зеленського на лінію фронту в Авдіївці. Так, вони не виключають, що у Кремлі навмисно опублікували інформацію про поїздку Путіна на окуповані території, аби затьмарити візит Зеленського.

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Візит очільника Кремля також був спрямований на те, аби публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні українського контрнаступу.

Сам Путін, джерела у Кремлі та російські військкори дедалі частіше обговорюють контрнаступ України. Тож влада РФ може готувати свій інформаційний простір або до невдач на фронті, або до відсічі загрози контрнаступу.

За оцінками аналітиків, показові зустрічі очільника Кремля з командувачами армії підтверджують майбутні чергові зміни у військовому командуванні. Не виключені також зміни в найближчому оточенні Кремля. Путін, можливо, намагається збалансувати вплив ПВК "Вагнер", повторно призначивши генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Нагадаємо, Кремль та пропаганда РФ повідомили 18 квітня про візит Путіна начебто на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини. Там він заслухав доповіді військового командування про ситуацію на фронті.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав поїздку Путіна "спецтуром" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями, аби наостанок насолодитися злочинами "своїх".

За оцінками військових експертів, візитом на окуповані території Путін намагався продемонструвати росіянам, що "все йде за планом" та "ситуація контрольована".

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