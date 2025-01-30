Яка небезпека прихована під заявами Путіна про нелегітимність української влади – звіт ISW

Аналітики нагадали, як Путін постійно порушував Мінські угоди та робив схожі заяви про нелегітимність українського уряду задля виправдання цих порушень.

Заяви президента Росії Володимира Путіна про начебто нелегітимність українського уряду та потенційних мирних угод створюють передумови для виправдання Москвою порушення будь-яких майбутніх домовленостей з Києвом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що Путін неодноразово заявляв про нелегітимність усіх українських урядів, які працювали після Революції Гідності 2014 року. Однак російський диктатор вів переговори та досягав домовленостей з українськими посадовцями, зокрема йдеться про Мінські угоди 2014 та 2015 років. Очільник Кремля також постійно порушував ці домовленості та робив схожі заяви про нелегітимність українського уряду задля виправдання цих своїх порушень.

За оцінками експертів ISW, навіть якби президент України Володимир Зеленський або інші представники уряду країни погодилися скасувати указ про заборону переговорів з Путіним, президент Росії, швидше за все, порушив би будь-який мир або іншу досягнуту з Києвом угоду під фальшивим виправданням, що такі угоди є "недійсними". Російський диктатор може так діяти, допоки вважає, що може досягти своїх максималістських воєнних цілей шляхом воєнних операцій.

"Путін, ймовірно, також має намір використати неправдиві заяви про нелегітимність українського уряду та обмеження, які указ накладає на можливість мирних переговорів, щоб неправдиво зобразити Україну – а не Росію – як сторону, яка продовжує війну та не бажає або не може брати участь у змістовних переговорах зі своєю внутрішньою та міжнародною аудиторією", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 28 січня Путін заявив, що мирний діалог з Україною без скасування "декрету" Зеленського про заборону перемовин з Росією буде "нелегітимним", тому марним. Він також заявив про начебто нелегітимність українського лідера.