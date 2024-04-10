Яка політична сила керуватиме Україною після війни: результати опитування

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, на думку майже половини опитаних громадян, може з’явитися із середовища військових.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня.

Загалом 45% опитаних вважають, що керувати країною після війни повинні колишні військові, 21,5% респондентів дотримуються думки, що керівна політична сила може з’явитися з волонтерського середовища, 20% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 18% — з уже існуючих політичних партій, 6% — з бізнес-середовища.

Появу політичної сили із середовища військових, яка керуватиме Україною, прогнозують 51% жителів Західного, 48% — Південного, 43% — Центрального і 40% — Східного регіонів.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними цього ж опитування в Україні серед державних та суспільних інститутів найбільшою довірою користуються Збройні Сили - їм довіряють 96% громадян.

Читайте також: