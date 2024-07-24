Яка позиція у Камали Гарріс щодо України: деталі від The Times

Потенційна кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс рішуче підтримує Україну, яка обороняється у війні з Росією.

Про це інформує видання The Times.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс – найімовірніша кандидатка на заміну Джо Байдену, який висувався у президенти США від Демократичної партії, однак вийшов і перегонів.

Що стосується можливої політики Гарріс щодо України, видання зазначило, що віцепрезидентка "твердо стояла на боці президента Байдена, захищаючи Україну". Автори статті наголосили, що Гарріс рішуче підтримує Україну, яка обороняється у війні з Росією.

На червневому Саміті миру у Швейцарії політикиня заявила, що "агресія Росії – це не тільки зазіхання на життя і свободу народу України, це не лише зазіхання на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання (…) – це також зазіхання на міжнародні правила і норми".

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у лютому Гарріс пообіцяла "залізну" повагу до статті 5 договору НАТО, відповідно до якої напад на одного члена Альянсу вимагає, щоб усі інші держави-члени блоку стали на його захист.

Зазначається, в НАТО не раз говорили, що Росія здатна на агресію проти якоїсь із країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, Гарріс випереджає кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на 2% у загальнонаціональному опитуванні після рішення Байдена вийти з перегонів.

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