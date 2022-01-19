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Не їхня справа: у Лаврова розкритикували США за заяви про "евакуацію" дипломатів РФ з України

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Не їхня справа: у Лаврова розкритикували США за заяви про "евакуацію" дипломатів РФ з України

Associated Press

Захарова назвала провокацією повідомлення про "евакуацію" посольства Росії з України.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала заяву Білого дому про начебто евакуацію дипломатів з російського посольства в Україні "провокаціями".

Про це пише російське РБК.

"У мене питання, яка справа Псакі (речниця Білого дому. - Ред.) американській стороні до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це перше питання. Друге питання, навіть не питання, а ремарка. Це все можна схарактеризувати як провокативну поведінку", - заявила Захарова.

Нагадаємо, американська газета The New York Times повідомила про те, що Росія, мовляв, почала вивозити родини своїх дипломатів з України. Утім, цю інформацію спростовують і в МЗС України, і в МЗС РФ. 

Згодом речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США мають дані про те, що Російська Федерація планувала евакуювати російських дипломатів та членів їхніх сімей наприкінці грудня - на початку січня. 

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