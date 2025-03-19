Яка стратегія Путіна після розмови з Трампом: експерт назвав 4 кроки

Президент Росії Володимир Путін за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо України виграв для себе час. І поки що проглядається стратегія російського диктатора, яка складається з чотирьох кроків.

Таку думку політолог Вадим Денисенко висловив на своїй Facebook-сторінці.

Політолог оцінив підсумки розмови Путіна і Трампа.

"На переговорах Путін виграв найголовніше зараз для себе – час. Але, як завжди в таких випадках, він звузив поле для маневрів. Ключовою ціллю Трампа досі залишається припинення вогню, як базова точка старту переговорів", – йдеться в повідомленні.

Денисенко акцентував на важливості того, що Білий дім устами державного секретаря Марко Рубіо жорстко заявив – із Росією тема припинення допомоги Україні та надання розвідданих узагалі не обговорювалася. А Кремль напередодні це подав як свою базову вимогу до продовження переговорів про мир.

Стратегія Путіна

Щодо Путіна, то за оцінками політолога, у нього поки проглядається така стратегія:

тягти час, спробувати максимально втягнути США в іранський кейс, максимально просунутися щодо економічної угоди, запропонованої американцям в Ер-Ріяді; ⁠спробувати звинувачувати Україну у зриві переговорів у намаганнях домогтися припинення допомоги Києву; максимально боротися проти майбутнього розміщення миротворців, водночас у майбутньому в обмін на розміщення миротворців спробувати домогтися визнання окупованих територій російськими; хаотизація внутрішніх процесів в Україні.

Денисенко також висловився щодо часових меж укладення перемир’я.

"Якщо йти за сценарієм Трампа, то перемир’я він хотів би підписати до 20.04 (Великодня). Далі в Путіна буде ще, як мінімум, 30 днів, щоб спробувати втілювати в життя свої плани. І головне, в цей час Трамп не зможе жорстко тиснути на експорт російської нафти. Тобто Путін виграв зараз десь 60 днів. Все інше: по типу того, що американці нас здали і т. д. – поки міфологія", – резюмував політолог.

Нагадаємо, під час телефонної розмови 18 березня Путін не погодився на пропозицію Трампа щодо повного 30-денного припинення вогню у війні проти України. Натомість президент РФ дав згоду на припинення атак на енергетичні та інфраструктурні об’єкти.