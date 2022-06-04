"Якась особиста психічна проблема": спікер парламенту Угорщини зробив скандальну заяву про Зеленського

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про начебто "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, аргументуючи це тим, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Кевер також вважає, що угорцям Закарпаття є чого боятися після війни.

Про це спікер парламенту Угорщини сказав в інтерв’ю до Дня національної єдності, пише 444.hu.

Кевер сказав, що у своїх спостереженнях за світовою політикою він не може пригадати, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "підіймав голос проти когось", як це робить Зеленський.

За словами політика, український президент так вчиняє не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно ­– звісно, наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати у друзях. Тут якась особиста психічна проблема", – заявив Кевер.

Він також сказав, що очікує на проблеми для українських угорців після війни. За словами спікера угорського парламенту, "треба бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що національній меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

Україна наразі ці заяви Кевера не коментувала.

Нагадаємо, що Угорщина блокувала шостий пакет санкцій ЄС проти Росії за її війну в Україні. Санкції таки запровадили, проте з поступками для Угорщини щодо нафти та голови РПЦ Кирила.

Патріарха Кирила від санкцій ЄС в останній момент "відмазала" Угорщина

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