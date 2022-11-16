"Якби не напад Путіна на Україну, нічого б не сталося" - прем'єр Британії про інцидент у Польщі й економічну кризу

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що розпочата Путіним "жорстока" війна в Україні, призвела до дестабілізації світової економіки.

Таку заяву британський прем’єр зробив на полях саміту G20 на Балі.

Сунак підкреслив, що напад Путіна на Україну серйозно підірвав світові продовольчі ринки, особливо, спроби РФ перекрити постачання українського зерна.

"Ми всі повинні чітко розуміти, що нічого з цього не сталося б, якби не вторгнення Росії до України. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки це триває, це загрожує нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки це триватиме, воно продовжуватиме руйнувати світову економіку", - наголосив він.

Крім того, Сунак різко розкритикував Путіна, заявивши, що "поки інші світові лідери працювали разом, щоб подолати найбільші виклики, з якими стикається наш народ, Путін здійснював невибіркові напади на цивільне населення в Україні".

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Прем’єр-міністр Британії також сказав, що він запропонував свою підтримку Польщі та запевнив, що Сполучене Королівство "непохитно стоїть за Польщею". Водночас, він закликав союзників по НАТО дочекатися результатів повного розслідування обставин щодо падіння ракет у Польщі.

"Постійна загроза нашій безпеці та глобальна економічна задуха були зумовлені діями однієї людини, яка не бажала бути на цьому саміті (Володимир Путін. - Ред.) У світі немає жодної людини, яка б не відчула на собі вплив путінської війни", - додав Сунак.

Падіння ракет у Польщі

У Польщі 15 листопада під час масованої атаки РФ на регіони України впали ракети, у результаті чого є загиблі. Інцидент стався за шість кілометрів від кордону з Україною у Люблінському воєвудстві.

Росія, традиційно, свою причетність до інциденту заперечує.

Але радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда дав брифінг щодо інциденту із ракетами і заявив, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету". Дуда попередив, що польські війська і Північноатлантиний альянс перебувають у стані готовності.

Польське МЗС підтвердило, що це дійсно ракети виробництва РФ.

Втім, президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії. Він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

Крім того, у зв'язку з інцидентом у Польщі підвищили боєготовність військових, а сьогодні, 16 листопада, скликають РНБО.

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