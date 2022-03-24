Якби РФ дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції про "захист" України

Росія скликала засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні в той самий день, коли це питання розглядала Генеральна Асамблея ООН.
Рада Безпеки ООН відхилила підготовлений Росією проєкт резолюції про надання "допомоги" та "захист" цивільних в Україні.
Про це пише Укрінформ.
За ухвалення документа проголосували лише двоє з 15 членів Радбезу – Росія і Китай, натомість 13 утрималися – це Велика Британія, Франція, США, Ірландія, Норвегія, Албанія, Мексика, Бразилія, Гана, Кенія, Габон, Індія та ОАЕ.
"Якби Росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей і відмовилася від тактики облоги міст. Але вона цього не зробила", - зауважила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.
Росія скликала засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні в той самий день, коли це питання розглядала Генеральна Асамблея ООН.
Члени Радбезу Франція та Мексика відмовилися виносити підготовлений ними проєкт резолюції на розгляд РБ, усвідомлюючи, що Росія, яка є постійним членом РБ, наклала б на нього вето. Тому проєкт документа було винесено на обговорення Генасамблеї, яка ухвалює рішення простою більшістю.
У російському проєкті сама Росія як винуватець гуманітарної катастрофи не згадується жодного разу.
Зауважимо, що такий самий проєкт, який з подачі РФ підготувала Південна Африка, Російська Федерація намагається протягнути через голосування в Генасамблеї, проте дуже велика ймовірність того, що він також буде відхилений.
Натомість Генасамблея, як очікується, ухвалить у четвер резолюцію про гуманітарні наслідки агресії проти України.
Як повідомлялося:
Також вам може бути цікаво: