Якби РФ дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції про "захист" України

Якби РФ дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції про "захист" України

Росія скликала засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні в той самий день, коли це питання розглядала Генеральна Асамблея ООН.

Рада Безпеки ООН відхилила підготовлений Росією проєкт резолюції про надання "допомоги" та "захист" цивільних в Україні.

Про це пише Укрінформ.

За ухвалення документа проголосували лише двоє з 15 членів Радбезу – Росія і Китай, натомість 13 утрималися – це Велика Британія, Франція, США, Ірландія, Норвегія, Албанія, Мексика, Бразилія, Гана, Кенія, Габон, Індія та ОАЕ.

"Якби Росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей і відмовилася від тактики облоги міст. Але вона цього не зробила", - зауважила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Росія скликала засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні в той самий день, коли це питання розглядала Генеральна Асамблея ООН.

Члени Радбезу Франція та Мексика відмовилися виносити підготовлений ними проєкт резолюції на розгляд РБ, усвідомлюючи, що Росія, яка є постійним членом РБ, наклала б на нього вето. Тому проєкт документа було винесено на обговорення Генасамблеї, яка ухвалює рішення простою більшістю.

У російському проєкті сама Росія як винуватець гуманітарної катастрофи не згадується жодного разу.

Зауважимо, що такий самий проєкт, який з подачі РФ підготувала Південна Африка, Російська Федерація намагається протягнути через голосування в Генасамблеї, проте дуже велика ймовірність того, що він також буде відхилений.

Натомість Генасамблея, як очікується, ухвалить у четвер резолюцію про гуманітарні наслідки агресії проти України.

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