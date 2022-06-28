Якби РФ очолювала жінка, війни не було б: Джонсон заявив про "токсичну маскулінність" Путіна

Якби РФ очолювала жінка, війни не було б: Джонсон заявив про "токсичну маскулінність" Путіна

Британський прем'єр вважає, що диктатор Путін є прикладом токсичної маскулінності.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припустив, що війни РФ проти України можна було б уникнути, якби Росію очолювала жінка.

Про це британський прем'єр сказав в інтерв'ю німецькому виданню ZDF після саміту "Великої сімки".

Джонсон підняв питання, чи взагалі була б війна в Україні, якби президентом Росії була жінка. Прем'єр закликав більше жінок займати владні позиції.

"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він розгорнув би таку мачо-війну. Якщо ви хочете, це дуже гарний приклад токсичної маскулінності ми маємо в його особі", – сказав він

Нагадаємо, що лідери G7 на саміті висміяли Путіна. Західні лідери пригадали фото російського диктатора, на якому він з оголеним торсом позує верхи на коні.

Радник керівника ОП Олексій Арестович пояснив, що означає висміювання Путіна лідерами G7.

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