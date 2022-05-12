Якби Україну прийняли в ЄС, війна зупинилася б того ж дня — Арестович

Якби Україну прийняли в ЄС, війна зупинилася б того ж дня — Арестович

Радник голови ОПУ вважає, що Росія намагається загальмувати вступ України до ЄС, щоб виправдати свої подальші воєнні дії.

Рух України до вступу в ЄС суттєво пригальмує активні воєнні дії Російської Федерації, тому в затягуванні цього процесу простежуються впливи Кремля.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович нагадав, що ЄС є головним торговельним та політичним партнером Російської Федерації і зв’язки між Євросоюзом та Росією завжди були тісними.

“Тому погрожувати країні, яка є кандидатом в члени ЄС зміною влади, захопленням території чи поділом на кілька держав — це однозначно перебір. З країною-кандидатом у ЄС буде дуже складно воювати, політично неприйнятно. Доведеться змінювати цілі заявленої кампанії”, - зауважив він.

За словами радника голови ОПУ, в Кремлі доведеться змінювати риторику, щоб пояснити внутрішній та зовнішній аудиторії, на якій основі ведуться воєнні дії з державою, яка є кандидатом в члени ЄС. "Щоб не допустити вступу в ЄС — не звучить, це ж не НАТО. Цього не можна декларувати", - вважає експерт.

На його думку таке зближення України з ЄС не зупинило б війну, але звузило би можливості Росії. Принаймні, ядерний удар по країні, яка є кандидатом в члени ЄС, був би абсолютно неприйнятним.

"Якби нас прийняли в ЄС, війна би припинилася того ж дня. Відразу”, - стверджує Арестович.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до себе українську державу, оскільки вступ України до складу Європейського союзу, відповідно до чинних правил, може тривати роками і навіть десятиліттями.

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