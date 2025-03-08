Які посадовці поїдуть на зустріч з американцями до Саудівської Аравії: Зеленський назвав прізвища

Ключовими темами переговорів будуть угода про корисні копалини та налагодження відносин з американською стороною.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень почне з візиту до Саудівської Аравії, і після його зустрічі у понеділок, 10 березня, зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою.

Про це Зеленський написав у соцмережі X.

"Українська команда складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси", – розповів він.

Зеленський наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

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"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що сьогодні, 8 березня, у Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Британії. Дуже продуктивно.

"Обговорили наші спільні кроки, які можуть наблизити мир і прискорити дипломатичну роботу. Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю війну достойним і тривалим миром", – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував ініціативу щодо встановлення перемир'я у повітрі та на морі як перший крок до завершення війни з Росією. Цю ідею підтримав турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган.

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