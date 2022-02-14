Які гарантії дає Україна на безпеку польотів у своєму повітряному просторі

Які гарантії дає Україна на безпеку польотів у своєму повітряному просторі

Уряд виділив гроші на гарантування безпеки польотів.

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський заявив, що виділених урядом грошей для гарантування безпеки польотів літаків у повітряному просторі України вистачить на 23 страхові випадки.

Про це Дубревський сказав під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" в понеділок, 14 лютого.

"В неділю ввечері (13 лютого – ред.) урядом було ухвалене рішення про виділення більше 16 млрд грн з резервного фонду Держбюджету для гарантування безпеки польотів літаків у повітряному просторі України. Кошти зберігатимуться на окремому рахунку Мінінфраструктури України та у разі потреби можуть бути використані для гарантування безпеки польотів. Цих коштів вистачить для покриття 23 страхових випадків", – розповів гендиректор аеропорту "Бориспіль".

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" розповів про гарантування безпеки польотів у небі України

Нагадаємо, Україна рекомендувала авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони в повітряному просторі над морем.

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