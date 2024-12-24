Які ключові пункти може мати майбутня мирна угода: пояснення експерта Foreign Affairs

Експерт вважає, що питання територій навряд чи буде предметом переговорів.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що має намір завершити війну в Україні. Старший політолог аналітичного центру RAND Corporation Семюел Чарап зазначив, що мирна угода буде спрямована на запобігання відновленню конфлікту, а не на вирішення територіальних суперечок.

Про це він повідомив в авторській статті для Foreign Affairs.

Чарап вважає, що план повинен включати угоду про припинення вогню, надійні гарантії безпеки для України, покарання Росії за агресію та стабілізацію відносин між Росією і Заходом. Він також зазначив, що питання територій навряд чи буде предметом переговорів. Лінія розмежування, за його словами, залишиться стабільною, можливо, з деякими коригуваннями, на момент припинення вогню.

"Територіальний контроль, попри те, що він надзвичайно важливий для обох сторін, зрештою не є таким основним питанням, як ці ширші політичні питання. І визнання російських анексій справедливо вважається неможливим кроком як для України, так і для її західних спонсорів", - йдеться в статті.

Гарантії безпеки для України

Чарап підкреслює, що післявоєнні гарантії безпеки для України повинні бути такими, щоб Росія розуміла, яку високу ціну вона заплатить за нове вторгнення. Це можуть бути поставки зброї, що завдаватимуть значних ударів по Росії, або зобов'язання третіх країн втрутитися на боці України.

"Якщо Київ переконається, що його безпека гарантована, він зможе зосередитися на економічному відновленні та демократії, а не на тому, щоб стати гарнізонною державою", - зазначив аналітик.

Він висловив сумніви щодо взяття України в НАТО. Однак він зазначає, що США неодноразово надавали безпосередні гарантії безпеки для своїх союзників у постконфліктний період.

Припинення вогню

Аналітик зазначив, що контроль за дотриманням режиму припинення вогню між двома ворожими державами, які не визнають лінії розмежування є серйозним викликом. Експерт наголосив на необхідності ефективного контролю за дотриманням мирних умов.

Чарап відкидає ідею миротворців, пояснюючи, що їх потребувалося б надто багато для контролю на великій території. Він пропонує більш реалістичне рішення — створення мережі датчиків і камер спостереження для постійного моніторингу. За його словами, важливо, щоб контроль здійснювала третя країна.

Однак, на думку аналітика, головним залишається запровадження механізмів відповідальності за порушення режиму тиші, адже без цього ситуація може повторити сумний досвід Мінських угод.

Покарання Росії

Аналітик вважає, що після завершення війни важливо продемонструвати світу, що агресія Росії проти України обернулася для неї поразкою.

"Хоча Путін неминуче заявлятиме про перемогу, коли бойові дії припиняться, у решти світу не повинно складатися враження, що Росія нічого не заплатила за свою агресію", - йдеться в статті.

Чарап також підтримує збереження західних санкцій і пропонує використати заморожені російські активи для відновлення України.

Нагадаємо, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не виключає, що 2025 року може бути "зупинка" війни і запуск переговорного процесу.

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