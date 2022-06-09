Які країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата: Bloomberg назвало дві з трьох

Які країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата: Bloomberg назвало дві з трьох

На сьогодні надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу не підтримують Данія та Нідерланди. Це дві з трьох країн, про позицію яких раніше заявила віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, не вказавши назв.

Проте, за даними джерел, більшість країн ЄС, включно з Італією, підтримують надання Україні статусу кандидата.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Щодо позиції Данії, то вона в дипломатичній ноті зазначила, що Україна начебто недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин.

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"Києву потрібно буде фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу, щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці", – зауважили автори статті.

У Нідерландах вважають, що Україна перебуває "загалом на дуже ранній стадії" готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС. А також – на ранній стадії створення ринкової економіки, що функціонувала б, або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

Видання водночас повідомило, що Польща, Литва та Ірландія на зустрічі послів ЄС 8 червня оголосили про бажання, аби лідери Євросоюзу ухвалили чітке рішення на користь кандидатства України. Естонія висловилася про необхідність дати надію Україні.

Щодо Німеччини, то її представники заявили, що результатом саміту лідерів ЄС у червні може стати умовний статус кандидата України.

Нагадаємо, 9 червня Стефанішина розповіла, що проти надання Україні статусу кандидата у члени ЄС виступають три країни, проте не назвала їх, щоб не нашкодити майбутньому рішенню на червневому саміті.

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