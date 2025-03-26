Які механізми задіють для контролю над перемир'ям: Макрон назвав варіанти

Макрон наголосив, що навіть якщо західні миротворці і будуть присутні в Україні, то точно не на лінії зіткнення.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що занадто рано говорити про скасування санкцій, запроваджених проти Москви після вторгнення до України, пояснивши, що це залежатиме "від вибору Росії дотримуватися міжнародного права".

Про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі.

Що стосується контролю за припиненням вогню, то, за словами Макрона, механізми ще опрацьовуються.

Зокрема, президент Франції нагадав, що від 2014-го до 2022 року в Україні діяла місія ОБСЄ. Проте Макрон повідомив, що президент Зеленський не підтримує ідею з ОБСЄ.

Також читайте В Україні стане більше винищувачів Mirage – Зеленський

"Це (місію ОБСЄ – Ред.) ще завтра обговоримо. Це може також бути мандат ООН. Миротворча операція з мандатом ООН. Але коли ми говоримо про миротворчий контингент, ми не говоримо про його розміщення на лінії фронту. Лінія фронту буде проведена за результатами переговорів. З двох боків протиборчі сторони впливатимуть на ці перемовини. Який саме механізм контролю буде діяти, ми ще обговоримо", – сказав він.

Раніше президент Франції Макрон заявив, що РФ повинна погодитися на припинення вогню без "попередніх умов".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.