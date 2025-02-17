Які наслідки може мати угода Трампа про закінчення війни в Україні: деталі від NYT

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не одноразово заявляв, що бажає "укласти угоду", яка б закінчила війну Росії в Україні. Сподівання про це породив дзвінок американського лідера російському "фюреру" Володимиру Путіну, а також зустріч, яка має відбутися цього тижня між представниками США та РФ в Саудівській Аравії.

Чим можуть закінчитися переговори про кінець війни в Україні та які наслідки може мати угода президента США, повідомляє видання The New York Times.

Якими можуть бути переговори

Наразі Україна має небагато варіантів, повернути назад досягнення російської армії, які та отримала на полі бою. Видання пише, це може означати, що будь-яка угода, швидше за все, передбачатиме болючі поступки з боку України. Окрім того, цілком ймовірно, що "Росія майже напевно укладе жорстку угоду".

Разом з тим Москва має свої стимули, аби таки укласти угоду. Зокрема, йдеться про те, що р осійській економіці загрожує шалена інфляція через величезні витрати на війну, тоді як військові втрати щодня складають близько тисячі та більше осіб. Ба більше - врегулювання щодо України може прокласти шлях до послаблення західних санкцій.

"Переговори будуть надзвичайно складними. Багато хто сумнівається, що Путін буде вести переговори сумлінно. Тим часом Європа та Україна побоюються, що Трамп може піддатися спокусі укласти угоду з Кремлем через їхні голови", - пише NYT.

Хто за столом переговорів

У статті зазначають, що а дміністрація колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена прагнула дипломатично ізолювати Росію і заявляла, що будь-які переговори про долю України мають відбуватися за участі Києва. Своєю чергою, чинний президент Дональд Трамп відмовився від цього підходу, коли 12 лютого зателефонував до Москви та "обговорював Україну під час тривалої розмови з Путіним, а потім сказав, що "проінформує" президента України Володимира Зеленського про цю розмову".

Також у матеріалі NYT висловили думку про те, що саме Україна може опинитися в ізоляції. Президент Зеленський говорив про те, що його не запрошували на переговори, які відбудуться цього тижня між високопоставленими помічниками президента США та їхніми колегами з РФ в Саудівській Аравії.

"Європейські країни також можуть бути виключені. Трамп заявив, що "ймовірно", незабаром зустрінеться з Путіним у Саудівській Аравії. Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина вже були посередниками між Україною та Росією в таких питаннях, як обмін полоненими та навігація в Чорному морі", - йдеться у матеріалі.

Територіальні поступки

В NYT наголошують: Україна не одноразово заявляла, що ніколи не визнає жодних змін своїх кордонів. Росія претендує не лише на приблизно 20% окупованої території, але й на частину регіонів, які контролює Київ у чотирьох регіонах, які наразі Москва не повністю контролює.

"Україна та Захід формально не визнають анексію Росією, хоча РФ зберігає свої ширші територіальні претензії. Угода може передбачати, що територіальні суперечки будуть вирішуватися мирним шляхом у якийсь момент у майбутньому. Скажімо, через 10 чи 15 років, як пропонували українські переговірники щодо статусу Криму на мирних переговорах 2022-го", - йдеться у статті.

Разом з тим Україна все ще утримує землі в Курській області. Росія відкинула ідею, що Україна могла б використовувати ці території як розмінну монету в переговорах. Втім, якщо переговори почнуться до того, як Москві вдасться повернути назад свої території, то все може змінитися.

Гарантії безпеки

Україна хоче повернути територію, яку захопила Росія. Втім, Київ ясно дав зрозуміти, що майбутня безпека країни є дуже важливою. Українська влада вважає членство в НАТО ключем до цього захисту. Своєю чергою, Кремль вважає можливість приєднання України до Альянсу екзистенціальною загрозою власній безпеці. Тому як компроміс Україні можуть надати можливість вступити до Європейського Союзу, але не до НАТО.

У виданні також наголошують: Зеленський пропонував у разі, якщо Україну не візьмуть у НАТО, відправити до країни 200 тис. іноземних миротворців, які допоможуть забезпечити припинення вогню. Втім, аналітики впевнені, що Захід не в змозі відправити таку кількість солдатів.

Російська Федерація також хоче отримати власні "гарантії безпеки", аби гарантувати, що Україна не намагатиметься відновити свій військовий потенціал і відвоювати окуповані Росією території. Кремль хоче обмежити чисельність української армії та заборонити іноземним військам в’їзд в країну.

Європа буде стурбована можливою вимогою РФ скоротити чисельність військ НАТО в регіоні, оскільки це збільшить ризик російського вторгнення до Польщі і Прибалтики. Проте Дональд Трамп може погодитися на це, наголошує видання. Все це призведе до неймовірно складних переговорів, констатує NYT.

"Путін також має вимоги, які виходять за межі території та безпеки. Під час мирних переговорів 2022-го переговорники країни-агресорки намагалися знищити українську ідентичність, вимагаючи від країни зробити російську мову офіційною та заборонити називати місця на честь українських борців за незалежність. Ймовірно, ці проблеми виникнуть знову", - наголошують у статті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про переговори у Саудівській Аравії, не братиме в них участі і не визнаватиме будь-які домовленості про себе без своєї участі.

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