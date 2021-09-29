Які партії і на що за останні 5 років витрачали найбільше коштів - дослідження КВУ

Які партії і на що за останні 5 років витрачали найбільше коштів - дослідження КВУ

Дослідження показало, що 40% коштів партії витрачають на пряму рекламу.

За останні п'ять років українські політичні партії витратили понад 3 мільярди гривень, і в основному це кошти з державного бюджету.

Про це на пресконференції повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, презентуючи дослідження КВУ "Вплив чотирьох років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні".

"За останні п'ять років українські політичні партії витратили понад 3 млрд грн, і левова частка цих коштів – це кошти, які були отримані в межах державного фінансування політичних партій. Ми проаналізували витрати політичних партій від моменту запровадження державного фінансування, тобто у звіті вказані 2016-2020 роки", - повідомив він.

Так, згідно з цим дослідженням, найбільше коштів упродовж останніх п'яти років витратили "Радикальна партія" Олега Ляшка та Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина". Так, на статутну діяльність "Радикальної партії" пішло 644 млн грн. Також партія стала лідером за витратами на парламентську виборчу кампанію 2019 року, витративши майже 115 млн грн.

"Батьківщина" за п'ять років діяльності витратила 631 млн грн, з них 87 млн - на парламентську кампанію 2019 року. Дещо менше витратили партії "Європейська солідарність" та "Слуга народу". Партія "ЄС" за останні п'ять років витратила 577 млн грн, а "Слуга народу" за два роки діяльності - 513 млн грн.

Далі за значними витратами є партія "Опозиційна платформа - За життя" (190 млн грн) і ВО "Свобода" (119 млн грн). Партія "Українська стратегія Гройсмана" витратила 117 млн грн, при тому, що вона не отримувала коштів у рамках державного фінансування. Партія "УДАР" показала досить низькі рамки фінансових витрат та за п'ять років витратила лише 3 млн грн.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного протягом 2- 4 вересня 2021 року, наразі "Слуга народу", "Європейська солідарність", і ОПЗЖ є лідерами у рейтингу політичних партій. А ось рейтинг "Батьківщини" впав у порівнянні з результатами на кінець липня 2021-го.

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