Які події зможуть наблизити завершення війни в Україні: Зеленський відповів

Український президент наголошує: потрібна скоординована робота заради тривалого миру.
Європа й Америка здатні наблизити завершення війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація. Втім, для цього існують деякі умови.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Європейської Ради.
За словами Зеленського, щоб Сполучені Штати Америки могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію. Президент наголошує: Європа має бути за столом переговорів з РФ - як і Україна. Окрім того, ЄС мусить розпочати переговори на сильних позиціях.
"Сила Європи - в єдності. Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, сталого й гарантованого миру", - наголосив глава держави.
Зеленський назвав ті події, які змусять Росію визнати необхідність миру. Головні тези:
- геополітична ясність для України та Європи – запрошення України приєднатися до НАТО;
- чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС;
- посилення нашої оборони обіцяними озброєннями та системами ППО, а також термінове оснащення бригад.
- збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні та Європі для нарощування потенціалу;
- збереження та посилення санкцій проти Росії аж до досягнення повноцінного, тривалого миру;
- активніше використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль;
- соціальна стійкість – допомога Україні у відбудові шкіл, лікарень, енергетичної інфраструктури для забезпечення нормального життя.
Як повідомлялося, російський "фюрер" Володимир Путін під час своєї пресконференції зробив цинічну заяву про війну в Україні. Зокрема, він назвав її "двіжухою". Мовляв, росіянам "нудно", тож їм потрібно, щоб "усе свистіло".
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