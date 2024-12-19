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Які події зможуть наблизити завершення війни в Україні: Зеленський відповів

Які події зможуть наблизити завершення війни в Україні: Зеленський відповів

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Український президент наголошує: потрібна скоординована робота заради тривалого миру.

Європа й Америка здатні наблизити завершення війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація. Втім, для цього існують деякі умови.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Європейської Ради. 

За словами Зеленського, щоб Сполучені Штати Америки могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію. Президент наголошує: Європа має бути за столом переговорів з РФ - як і Україна. Окрім того, ЄС мусить розпочати переговори на сильних позиціях.

"Сила Європи - в єдності. Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, сталого й гарантованого миру", - наголосив глава держави.

Зеленський назвав ті події, які змусять Росію визнати необхідність миру. Головні тези:

  1. геополітична ясність для України та Європи – запрошення України приєднатися до НАТО;
  2. чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС;
  3. посилення нашої оборони обіцяними озброєннями та системами ППО, а також термінове оснащення бригад.
  4. збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні та Європі для нарощування потенціалу;
  5. збереження та посилення санкцій проти Росії аж до досягнення повноцінного, тривалого миру;
  6. активніше використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль;
  7. соціальна стійкість – допомога Україні у відбудові шкіл, лікарень, енергетичної інфраструктури для забезпечення нормального життя. 

Як повідомлялося, російський "фюрер" Володимир Путін під час своєї пресконференції зробив цинічну заяву про війну в Україні. Зокрема, він назвав її "двіжухою". Мовляв, росіянам "нудно", тож їм потрібно, щоб "усе свистіло".

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