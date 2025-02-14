Які ризики несе телефонна розмова Путіна та Трампа: Зеленський відповів

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи несе якісь суттєві ризики.

Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив під час виступу в панелі "Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation".

"Ризиків від телефонної розмови не бачу. Я думаю, що президент Трамп сильніший за Путіна. Є ризики для світу, тому у нас [в України – ред.] ризиків набагато більше, ніж у США. За всієї поваги до всіх світових лідерів", – зауважив Зеленський.

Він нагадав, що провів "непогану розмову" з президентом США Дональдом Трампом.

"Він [Трамп – ред.] розмовляв з Путіним. Путін, як він сказав, зацікавлений у закінченні війни. А я кажу, що він брехун. Я знаю, я йому не довіряю. <...> І, так, нам треба зустрітися, і щоб не було рішень про Україну без України", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський жорстко прокоментував посередництво США у врегулюванні російсько-українського конфлікту. За словами президента, у протистоянні російській агресії Україні необхідна підтримка від США, а не посередництво для переговорів із Путіним.

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