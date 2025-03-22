Які ризики несе зустріч Путіна і Трампа: Годжес назвав головну проблему

Для Росії переговори з США - це просто гра та можливість потягнути час.

Можливість особистої зустрічі президентів США та РФ виглядає доволі реалістично. Але її результативність викликає великі сумніви, адже навіть досягнуті домовленості не обов'язково перетворяться у реальні кроки до миру.

Таку думку висловив екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в ефірі національного телемарафону"Єдині новини".

"Я думаю, що це [зустріч Трампа та Путіна – ред.] цілком реально. Я цього не знаю напевно, але це, безумовно, виглядає як реальна можливість. Але знаєте, український уряд, а також уряди європейських країн, якщо вони не беруть участі в цьому процесі, то вони не зобов'язані робити те, про що домовляються Білий Дім і Кремль", – наголосив американський генерал.

Він зауважив, що ця проблема не нова і "була від самого початку".

"Білий Дім вважає, що він може просто домовитися з Росією, а всі інші просто вишикуються в шеренгу. І в мене немає відчуття, що хтось в Європі сприймає це так само, включно з Україною. Я думаю, що росіяни також це знають. І для Росії це просто гра, щоб потягнути час, щоб отримати те, що вони хочуть. Вони не мають серйозних намірів, але знову ж таки, я довіряю вашому президенту [Зеленському – ред.], який знає це краще за мене", – додав Бен Годжес.

Нагадаємо, генерал Годжес назвав спосіб змусити Росію дотримуватися перемир’я. На його думку, це може забезпечити лише присутність відповідної військової сили на території України, тому контингент миротворців має бути достатньо потужним.

Читайте також: