Які шанси Білорусі у можливій війні проти України - експерт пояснив

Лукашенко намагається уникнути втягнення в конфлікт, оскільки розуміє наслідки, які можуть бути для Білорусі.

Білорусь повинна бути обережною з агресією проти України, оскільки українська армія готова завдавати ударів по білоруських об'єктах.

Таку думу висловив військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав в етері КИЇВ24.

За його словами, Лукашенко намагається уникнути втягнення у війну, оскільки після відкритого вторгнення Білорусі в Україну, наша держава матиме можливість безперешкодно бити по військових об'єктах країни-агресорки дронами та ракетами.

"Лукашенко — ніякий невизнаний президент, його серйозно ніхто не сприймає. Але й одночасно, з одного боку, в нього таке бажання, що Путін за це вимагає... його теж брати участь у бойових діях проти нашої країни. Це інформація така, начебто вже всім відома», - розповів він.

За словами експерта, Лукашенко намагається уникнути втягнення Білорусі у війну, оскільки в разі відкритого вторгнення в Україну, наша країна зможе завдавати ударів по військових об'єктах Білорусі дронами та ракетами.

"Але коли він спробував щось таке сказати про можливість участі білоруських чи білорусько-російських військ у війні з території Білорусі, наше Міністерство закордонних справ його одразу попередило про те, що, посилаючись на відповідні... ну, ту саму 51 статтю Статуту Організації Об'єднаних Націй, що тоді військові об'єкти і об'єкти, пов'язані з військовими справами в Білорусі, стають нашими законними цілями. І ми будемо наносити туди удар, що ми можемо робити нашими дронами і нашими ракетами. Це пан Лукашенко чудово розуміє. І якщо, боронь Боже, станеться конфлікт між Білоруссю і нашою країною, військовий конфлікт, то ми вже чудово розуміємо, що шансів у Білорусі в цій війні, ну, практично немає", - сказав військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що "2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту.

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