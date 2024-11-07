Які шанси в України вступити у НАТО за президентства Трампа — український дипломат

У обраного президента США склалося негативне ставлення до Альянсу як ідеї і організації.

Україна має менші шанси вступити в НАТО за президентства Дональда Трампа, однак у нашої держави є важливий аргумент.

Таку думку висловив колишній очільник МЗС України Вадим Пристайко у коментарі ZN.UA.

Він зауважив, що у обраного президента США Дональда Трампа склалося негативне ставлення до Альянсу як ідеї і організації.

“НАТО і українських євроатлантистів чекають складні роки", - припустив дипломат.

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Водночас Пристайко вважає, що політичні зміни в світі можуть змусити Трампа переоцінити цінності Альянсу та участь в ньому України.

“На відміну від обережних демократів, [у такому разі] можна очікувати швидких, рішучих кроків трампістів... Головний наш аргумент, як написано у Північноатлантичному договорі, це те, що Україна здатна "сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні" і поділяє принципи блоку", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з кандидатом на посаду президента США від республіканців Дональдом Трампом про вступ України до НАТО.

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