Які втрати України у війні з Росією: Келлог назвав шокувальні цифри

Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні втричі перевищують втрати США у В’єтнамі та Кореї разом.

Про це він заявив на українському ланчу в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Якщо подивитися на рівень руйнувань у Маріуполі, можна уявити американське місто, яке знищено вщент. Це масштаб Другої світової війни”, – наголосив Келлог.

За його словами, адміністрація Дональда Трампа працює над тим, щоб зупинити війну та забезпечити захист і суверенітет України.

“Президент менше ніж 30 днів у Білому домі, але вже досяг більшого у питанні врегулювання конфлікту, ніж попередня адміністрація за три роки”, – заявив Келлог.

Він наголосив, що Трамп розглядає війну не лише через призму зброї чи економічних аспектів, а з точки зору гуманності.

“Це питання людських життів. Ми повинні це зупинити. Але при цьому важливо забезпечити надійний захист України та її право на суверенітет”, – додав він.

Нагадаємо, Кіт Келлог, який був учасником зустрічі з українською делегацією на Мюнхенській конференції з безпеки, анонсував свій візит до України.

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