Яким намагався себе виставити Путін: в ISW оцінили зустріч з командуванням армії

Російський диктатор намагався показати себе таким, що більше відповідає ситуації на полі бою, ніж його власні командири.

Президент Росії Володимир Путін скористався нещодавньою зустріччю з командувачами кількох прифронтових військових формувань, щоб представити себе як інформованого та ефективного верховного головнокомандувача збройними силами, який знає про складну ситуацію на передовій і бере участь у пошуку рішень проблем, які мучать російських військовослужбовців.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін зустрівся 7 травня з командуванням російської 810-ї окремої морської піхотної бригади, 24-ї бригади спецназу і 74-ї мотострілецької бригади. Командири звернулися до президента Росії з кількома проханнями, виходячи зі свого бойового досвіду.

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За оцінками аналітиків, Кремль і Міноборони Росії надали розголосу зустрічі 9 травня, щоб скористатися емоціями навколо Дня Перемоги.

Путін, відповідаючи на питання командира 24-ї бригади спецназу щодо збільшення вітчизняного виробництва безпілотників, заявив, що "сучасні засоби збройної боротьби" змінюються дуже швидко. Очільник Кремля стверджував, що Росія завжди повинна бути на крок попереду своїх ворогів, якщо вона хоче досягти успіху в бою. Водночас диктатор визнав, що не завжди це вдається, тому що РФ воює проти модернізованої західної техніки в Україні. Таким чином Путін також визнав, що російським військовим важко діяти, поки над ними постійно літають українські безпілотники.

Президент РФ зазначив, що збільшення та вдосконалення виробництва дронів має вирішальне значення для військових зусиль країни-агресорки. Він заявив, що Міноборони та оборонна промисловість РФ працюють над цим питанням, але це непросте завдання. Аналітики оцінюють, що Путін може втручатися до таких деталей тактичного рівня для репутаційного ефекту.

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В цей момент президент РФ перебив командира 74-ї окремої мотострілецької бригади, який намагався запитати про збільшення внутрішнього виробництва безпілотних наземних транспортних засобів. Як заявив Путін, йому відомо, що російським військам було важко захопити Бердичі (на північний захід від Авдіївки), але що російські сили "нарешті це зрозуміли".

"Путін, схоже, скористався коментарями обох командувачів, щоб показати себе таким, що більше відповідає ситуації на полі бою, ніж його власні командири. Путін вихвалявся захопленням прифронтового населеного пункту з довоєнним населенням у 267 осіб в межах зусиль Кремля перепродати захоплення крихітних прифронтових поселень загалом російському населенню, яке не має уявлення про те, де і наскільки великі ці поселення", – дійшли висновку в ISW.

До слова, аналітики ISW також звернули увагу, що протягом останнього місяця армія РФ суттєво збільшила темпи наземних атак на сході України. Ймовірно, ворог прагне отримати якісь здобутки до прибуття на фронт військової допомоги для ЗСУ від Заходу.

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