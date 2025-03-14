Якими будуть відносини Заходу з Росією після війни: відповідь генсека НАТО

За словами Марка Рютте, на Росію потрібно тиснути, доки не буде укладено мир з Україною.

Відносини з Росією зрештою мають відновитися після закінчення війни в Україні. Але поки цього не сталося, треба продовжувати тиснути на Кремль, щоб забезпечити прогрес у переговорах щодо припинення вогню.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bloomberg у п'ятницю, 14 березня.

"Це нормально, якби війна зупинилася для Європи якимось чином крок за кроком, і для США також крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією. Але ми ще абсолютно не досягли цього, ми повинні продовжувати чинити на них [росіян – ред.] тиск", — сказав Рютте.

За його словами, це необхідно, щоб гарантувати серйозне ставлення Росії до переговорів.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом Рютте зазначив, що РФ та Китай лідирують у виробництві зброї, і закликав США "підтягнути" свій ВПК.

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