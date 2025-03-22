Якими можуть бути гарантії безпеки для України: експерт назвав пріоритети

Збройні сили є головною гарантією безпеки для України. Тому на потенційних переговорах Путін намагатиметься насамперед послабити ЗСУ.
Україні можуть запропонувати різні гарантії безпеки, але найнадійніша з них – її власна потужна армія.
Таку думку висловив старший науковий співробітник американського Центру безпекової політики Андрій Ілларіонов в ефірі "Мосейчук Podcast".
За словами експерта, для України є кілька дієвих гарантій безпеки:
- розвинений військово-промисловий комплекс;
- військові альянси;
- забезпечення "знаряддям відплати", зокрема далекобійною зброєю.
"Але головний гарант безпеки – це збройні сили України. Головний напрямок по Україні, який використовує і Путін, і Віткофф – це ослаблення отримання військової допомоги, відмова від розвідданих, відмова від мобілізації. Головний удар Путіна спрямований на послаблення ЗСУ", – зауважив Андрій Ілларіонов.
Нагадаємо, на думку генерала Годжеса, Росію може змусити дотримуватися режиму припинення вогню лише присутність відповідної військової сили на території України. Тому військовий контингент миротворців в Україні повинен бути достатньо потужним.
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