Якими можуть бути гарантії безпеки для України: експерт назвав пріоритети

Збройні сили є головною гарантією безпеки для України. Тому на потенційних переговорах Путін намагатиметься насамперед послабити ЗСУ.

Україні можуть запропонувати різні гарантії безпеки, але найнадійніша з них – її власна потужна армія.

Таку думку висловив старший науковий співробітник американського Центру безпекової політики Андрій Ілларіонов в ефірі "Мосейчук Podcast".

За словами експерта, для України є кілька дієвих гарантій безпеки:

розвинений військово-промисловий комплекс;

військові альянси;

забезпечення "знаряддям відплати", зокрема далекобійною зброєю.

"Але головний гарант безпеки – це збройні сили України. Головний напрямок по Україні, який використовує і Путін, і Віткофф – це ослаблення отримання військової допомоги, відмова від розвідданих, відмова від мобілізації. Головний удар Путіна спрямований на послаблення ЗСУ", – зауважив Андрій Ілларіонов.

Нагадаємо, на думку генерала Годжеса, Росію може змусити дотримуватися режиму припинення вогню лише присутність відповідної військової сили на території України. Тому військовий контингент миротворців в Україні повинен бути достатньо потужним.

Читайте також: