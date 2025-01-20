"Який брехун": Безугла відреагувала на слова Сирського

Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про створення нових бригад.

Про це вона заявила у дописі у соціальних мережах.

"Сирський зауважив, що переважна більшість рішень про створення нових бригад ухвалювалися ще до його призначення на посаду головкома ЗСУ, на якій він перебуває менше року", - наводить нардепка слова військового.

"Який брехун! Це вже прямо хвороба. Саме він, будучи командувачем Сухопутних військ, лобіював і підтримував створення таких бригад, а як став Головнокомандувачем, продовжив і довів до абсурду", - відреагувала на цю цитату Безугла.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію, що в Україні нібито попри значне недоукомплектування існуючих бригад, створюють нові. Таку інформацію, зокрема, неодноразово озвучувала нардепка Мар'яна Безугла.

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