"Який брехун": Безугла відреагувала на слова Сирського

Політикиня знову озвучила скандальну заяву.
Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про створення нових бригад.
Про це вона заявила у дописі у соціальних мережах.
"Сирський зауважив, що переважна більшість рішень про створення нових бригад ухвалювалися ще до його призначення на посаду головкома ЗСУ, на якій він перебуває менше року", - наводить нардепка слова військового.
"Який брехун! Це вже прямо хвороба. Саме він, будучи командувачем Сухопутних військ, лобіював і підтримував створення таких бригад, а як став Головнокомандувачем, продовжив і довів до абсурду", - відреагувала на цю цитату Безугла.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію, що в Україні нібито попри значне недоукомплектування існуючих бригад, створюють нові. Таку інформацію, зокрема, неодноразово озвучувала нардепка Мар'яна Безугла.
Читайте також:
- Скандал зі 155-ю бригадою отримав нове продовження: що спливло цього разу
- Скільки українських військових щомісяця тікають із навчань у Польщі: FT розкрило цифри
- "Розбивають у перші ж дні": Жорін про проблеми новостворених бригад і скандал у 155-й