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"Який брехун": Безугла відреагувала на слова Сирського

"Який брехун": Безугла відреагувала на слова Сирського

Народна депутатка Мар'яна Безугла вкотре привернула увагу заявою / Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Політикиня знову озвучила скандальну заяву.

Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про створення нових бригад

Про це вона заявила у дописі у соціальних мережах. 

"Сирський зауважив, що переважна більшість рішень про створення нових бригад ухвалювалися ще до його призначення на посаду головкома ЗСУ, на якій він перебуває менше року", - наводить нардепка слова військового. 

"Який брехун! Це вже прямо хвороба. Саме він, будучи командувачем Сухопутних військ, лобіював і підтримував створення таких бригад, а як став Головнокомандувачем, продовжив і довів до абсурду", - відреагувала на цю цитату Безугла. 

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію, що в Україні нібито попри значне недоукомплектування існуючих бригад, створюють нові. Таку інформацію, зокрема, неодноразово озвучувала нардепка Мар'яна Безугла.

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