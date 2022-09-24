"Якомога менше і якомога пізніше": у Польщі розкритикували Німеччину за недостатню допомогу Україні

Польща дорікнула Берліну через недостатню допомогу Україні у війни проти російських окупантів. У польському уряді наголосили: "хто дає швидко, той дає двічі".

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау наголосив, що позиція Варшави суттєво відрізняється від позиції Берліну щодо допомоги Україні. Мовляв, Німеччина очевидно прагне зберегти стосунки з Росією.

Про це повідомляє PAP.

"Я пам'ятаю попередні виправдання цього очевидного небажання німецької сторони підтримувати Україну матеріально чи фінансово. Тут ми суттєво розходимося з Німеччиною. Ми (Польща - ред.) виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше. Максимально посилити позиції України і зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко, той дає двічі", - наголосив Збігнев Рау.

На його думку, Берлін намагається зробити усе, аби зберегти відносини з Москвою.

"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше", - зазначив Рау.

Зазначимо, Німеччина заявила, що готова надавати політичний притулок росіянам, які намагаються ухилитися від військової служби і відправки воювати в Україні.

Нагадаємо, у Євросоюзі почали обговорювати новий, восьмий пакет санкцій проти Росії. Представники країн-членів ЄС починають роботу над новим санкційним пакетом цими вихідними. А прийняти новий пакет санкцій можуть 6 жовтня у Празі.

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