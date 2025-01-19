Якою буде майбутня угода Трампа щодо України: NYT дізнався деталі

Обраний президент Дональд Трамп давав великі обіцянки щодо України, Ірану, Китаю та криз по всьому світу. Але йому доведеться зробити важкий вибір, зокрема, щодо України.

Про це пише The New York Times.

"Росія ізольована і загрузла в Україні. Китай переживає економічний і демографічний спад. Іран ніколи не був слабшим. І ось нарешті – після 15 місяців інтенсивної дипломатії – розпочато перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС , заручники мають бути звільнені", – пише NYT.

Також читайте Швидкі переговори Трампа з Путіним можуть стати фатальними для України — The Telegraph

У виданні зауважують, що навряд чи Путін прагне до угоди, яка б вивела його з війни, що вже коштувала Росії майже 200 000 убитих і понад півмільйона поранених.

Спеціальний посланник Трампа в Україні Кіт Келлог нещодавно сказав у ЗМІ: "давайте встановимо це (припинення вогню – Ред.) на 100 днів", щоб переконатися, що "рішення надійне і стійке" і що ця війна закінчиться.

Трамп сказав, що незабаром зустрінеться з Путіним, що є важливою подією, особливо тому, що Байден не спілкувався з російським диктатором майже три роки.

Як може виглядати угода з РФ?

По-перше, більшість офіційних осіб з команди Байдена і Трампа визнають, принаймні в приватних бесідах, що Росія, швидше за все, збереже свої війська приблизно на 20 відсотках території України, яку вона зараз окупує – у рамках перемир’я, подібного до того, як була припинена Корейська війна в 1953 році.

Важча частина будь-якої угоди – це угода про безпеку. Поки що нема гарантій, що Путін не використає зупинку бойових дій для переозброєння, вербування та навчання нових сил, уроків на помилках останніх трьох років і повторного вторгнення.

Джейк Салліван, радник Джо Байдена з національної безпеки, стверджує, що адміністрація Байдена провела минулий рік, "створюючи архітектуру" для гарантування цієї безпеки. Але президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки балачки і наполягає на тому, що тільки членство в НАТО утримає Путіна від повторного нападу.

Припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, які, швидше за все, очолюватимуть сили Британії, Німеччини та Франції. Двоє високопоставлених чиновників Байдена сказали, що ключовим буде те, чи захоче Трамп зберегти центральну роль Сполучених Штатів у наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні наносити удари по території Росії.

Салліван наполягає на тому, що для Трампа вкрай важливо зробити те, що ненавидять багато членів його партії: продовжити військову підтримку. "Хороша угода для Америки означає, що нам потрібен важіль", – сказав він.

Водночас росіяни хочуть набагато більшої угоди, в якій США виведуть свої озброєння і війська з Європи. І з цього приводу Трамп усе ще зберігає мовчання, зазначає NYT.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц назвав терміни закінчення війни в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.