Якою буде мирна угода з РФ: Макрон вказав на найважливіші умови

Макрон вважає, що припинення вогню між Москвою та Києвом "не втримається" без гарантій безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мир не може означати капітуляцію України.

Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, передає CNN.

"Ми хочемо миру. Цей мир не може означати капітуляції України. Ніхто не хоче жити у світі, де може переважати закон сильнішого", – сказав Макрон, додавши, що припинення вогню між Москвою та Києвом "не втримається" без гарантій безпеки.

"Цей мир не може бути припиненням вогню без гарантій. Цей мир має забезпечувати умови українського суверенітету, дозволяти Україні вести переговори з усіма зацікавленими сторонами з усіх питань, які її стосуються (…). Це мир, у якому ми повинні взяти на себе зобов’язання, підтримувати безпеку та стабільність для України та для всього регіону", – продовжив глава французької держави.

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Макрон заявив, що хоче "швидкої угоди" щодо врегулювання війни в Україні, попередивши, однак, що відкине "угоду, яка є крихкою" , і вважає, що у Дональда Трампа є "вагомі причини" для відновлення діалогу з Володимиром Путіним.

Президент Франції додав, що після розмови з президентом Трампом він "повністю переконаний, що є шлях вперед", і що вони "поділяють однакові переконання" щодо встановлення міцного миру.

Трамп своєю чергою сказав, що, на його думку, Макрон погоджується з ним у "багатьох найважливіших питаннях", зокрема в тому, що зараз правильний час для припинення війни.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що європейські миротворці в Україні "не будуть на передовій, але позначать присутність в Україні як гарантію безпеки".

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