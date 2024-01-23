Якою буде реакція НАТО на ймовірне застосування РФ ядерної зброї: прогнози нардепа

Наслідки такого кроку для Росії точно будуть, зазначив нардеп.
Якщо Путін все ж наважиться і застосує ядерну зброю, країни НАТО відреагують.
Таку думку висловив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.
"Питання в тому, проти кого вони (росіяни. – Ред.) застосують цю ядерну зброю. Якщо ядерна зброя буде застосована по території НАТО, то я абсолютно не був би впевнений, що не буде у відповідь якоїсь ракети запущено", – каже нардеп.
Якщо ж ядерна зброя буде застосована Росією проти України, то Чернєв думає, що також буде реакція, але точно не ядерною зброєю.
"Тобто можлива якась асиметрична відповідь по ураженню, як казав, наприклад, Бен Годжес, їхнього Чорноморського флоту або іншого флоту. Щоб показати наміри, що потрібно зупинятися – інакше буде ескалація вже зі сторони країн-членів НАТО", – підсумував він.
Раніше у Білорусі заявили про нову військову доктрину щодо використання ядерної зброї.
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