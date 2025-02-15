Як реагуватимуть США у випадку, коли відбудеться перемир'я, а Росія його порушить: у Трампа відповіли

У Трампа відповіли, що буде у разі порушення перемир'я, якщо воно відбудеться. Реакція президента США буде "швидкою і потужною".

Про це сказав спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Як реагувати на порушення припинення вогню? Є приклад одного американського фермера, якого затримали в Нігерії. Ми відправили цілий підрозділ, щоб його врятувати. Також були й інші випадки. Реакції президента Трампа надзвичайно швидкі й потужні"

Раніше Келлог сказав, на що має піти Путін, щоб досягти миру. Зокрема, йдеться про територіальні поступки.

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